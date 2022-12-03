“Dört bölümü okuyarak kabul etmiştim. Behzat Ç. çok hassas bir metin. Kendimce doğru olmadığına inanmadığım hiçbir şeyi söylemek istemiyorum. Behzat Ç.’de beni doyuran bir senaryosu yoktu ama sorumluluk gereği yapmak zorundaydım. Bu yeni Behzat Ç.’de başka dinamikleri olan bir hikâye oluştu çok daha sevdim açıkçası” dedi.

Yeni Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 6 Aralık'ta seyirci ile buluşacak.