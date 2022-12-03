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"Yeni Behzat Ç.’de başka dinamikleri olan bir hikâye oluştu çok daha sevdim"

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, 6 Aralık’ta BluTV platformu üzerinden seyircilerle bulaşacak. Şimdiden birçok izleyici büyük bir merak içinde dizi de neler olacağını konuşuyor. Dizinin başrolü Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz günler de Fatih Altaylı’nın programına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

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  • Erdal Beşikçioğlundan Behzat Ç. hakkında açıklamalar! İlk zamanlar istemedi!

    "BEHZAT Ç. SÖYLENMESİ GEREKENLERİ NET BİR ŞEKİLDE SÖYLÜYOR"

    BluTV’de dizinin yayımlanmasına sayılı günler kala Erdal Beşikçioğlu diziye dair düşüncelerini belirtti. Halk arasında Behzat Ç. İle inanılmaz bir bağ oluştuğunu vurgulayan Beşikçioğlu “O dönemler insanların gördüklerini dile dökemedikleri, tuhaf bir kekemeliğin olduğu bir dönemdi. O durumda söylenmesi gerekenleri net bir şekilde söylediği için sanırım ‘Behzat Ç.’ bireylerle seyirciyle buluştu” açıklamasında bulundu.
  • Erdal Beşikçioğlundan Behzat Ç. hakkında açıklamalar! İlk zamanlar istemedi!

    2013 yılında ekranlara veda eden Behzat Ç. Dizisinin yeniden 2019’da dijital platform aracılığı ile getirilmesini ve yeniden çekilmesini ilk zamanlar istemediğini belirtti Beşikçioğlu. Ancak seyircinin ilgisine karşı da sorumsuz davranmamak için projede yer aldığını söyledi.
  • Erdal Beşikçioğlundan Behzat Ç. hakkında açıklamalar! İlk zamanlar istemedi!

    “Dört bölümü okuyarak kabul etmiştim. Behzat Ç. çok hassas bir metin. Kendimce doğru olmadığına inanmadığım hiçbir şeyi söylemek istemiyorum. Behzat Ç.’de beni doyuran bir senaryosu yoktu ama sorumluluk gereği yapmak zorundaydım. Bu yeni Behzat Ç.’de başka dinamikleri olan bir hikâye oluştu çok daha sevdim açıkçası” dedi.

    Yeni Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 6 Aralık'ta seyirci ile buluşacak.

     

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