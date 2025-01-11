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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur: Karaborsa her maçta oluyor! - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur: Karaborsa her maçta oluyor!

        Galatasaray Sportif A.Ş.'nin eski başkan vekili Erden Timur, Galatasaray'la ilgili çıkan 'karaborsa bilet satışı' iddiaları hakkında açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'ye de cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 22:41 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:41
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        "Karaborsa her maçta oluyor"
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        Galatasaray Sportif A.Ş.'nin eski başkan vekili Erden Timur, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

        TV100'e konuşan Timur, Galatasaray'la ilgili çıkan 'karaborsa bilet satışı' iddiaları hakkında, "Karaborsa, her maçta oluyor" derken, Fenerbahçe'nin açıklamalarına da cevap verdi.

        Timur, "Bu iş, Galatasaray'ın kendi içinde oldu. Fatih Altaylı söyledi, Divan Kurulu'nda Hayri Ağabey söyledi. Galatasaray'ın çekineceği bir şey olsa gündeme getirmez. Olmamıştır demiyorum, muhakkak olmuştur, her takımda oluyor. Ben tesadüfen bu konu konuşulduğunda, 3-5 gün sonra kulüpteydim. 'Biz çağrı yapalım, gelin tüm kulüpler bunla mücadele edelim, bu iş soruşturulsun' dedim kulüpte. Soruşturuldu, kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi. Hukuku tartışamam, belgeyi bulamıyorsa... İftira da şöyledir, aksini ispat edemezsin, ya tutarsa..." ifadelerini kullandı.

        "DURSUN BAŞKAN SAVCILIĞA BAŞVURU YAPTI"

        Erden Timur, karaborsa bilet iddialarının araştırılması içi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in savcılığa başvuruda bulunduğunu da hatırlatıp, "Dursun Başkan, 'her şey araştırılsın, iddia eden arkadaşlar da belgeleri ortaya koysun' diye savcılığa başvuru yaptı. Haksız yere bir itibarsızlaştırılma varsa soruşturulsun, konu gerçekse o da soruşturulsun demek kadar medeni bir davranış olamaz. Soruşturuldu, üstü kapatıldı deniyor. Öyle bir şey olsa bunu yapmazsınız. Gidip başvurabilir misiniz!" dedi

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