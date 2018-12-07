Kritik randevu için geri sayım başladı. Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli gelecek hafta bir araya gelecek. Masadaki en önemli başlık AK Parti'nin açıklamadığı iller olacak. Onlardan biri İstanbul. Meclis'teki bütçe mesaisinin tamamlanmasının ardından İstanbul ile ilçeleri birlikte açıklanacak. İstanbul'daki 39 ilçeden 25'i AK Parti'de. Bunlardan 8'inde görev yapan belediye başkanları 3 dönem kuralına takılıyor. O isimlerden bazılarının, farklı ilçelerden yeniden aday gösterilmesi de gündemde.

LİDERLERİN BULUŞMASINDA O İLLER KONUŞULACAK

Açıklanmayan Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla, Manisa ve Aydın... Bu illerden 3'ü MHP, 2'si CHP, 1'i de İYİ Parti'de. Osmaniye, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi olduğu için, jest denildiğinde ilk akla gelen şehir. Onun dışında kalan illerde işbirliğinin nasıl yapılacağı, liderlerin buluşmasında konuşulacak. Her iki Genel Başkan konuşmalarında sık sık Cumhur İttifakı'nın özünü hatırlatarak "Bozdurmayacağız" diyor. Buluşmada bu konudaki kararlılık bir kez daha dile getirilecek.

JESTLER NE OLACAK?

Ak Parti 74, MHP 25 ilde adaylarını açıkladı. Bu illerden ikisinde MHP'nin jest yapması ve adaylarını çekmesi bekleniyor. Geri kalan illerdeki tablo ile birlikte, liderlerin muhalefette bulunan illerde nasıl bir yol izleneceğini ve ilçeleri konuşması öngörülüyor. Beklenti her iki partide olmayan illerde, ikinci olan partinin desteklenmesi yönünde.

ADAYLARDAN SONRA SIRADA MANİFESTO VAR

Adayların açıklanmasının ardından, AK Parti aday tanıtım toplantısı ile seçim manifestosunu da kamuoyu ile paylaşacak. 10 madde olması beklenen manifestonun, şehirlerin ruhunu, geleceğini yansıtması hedefleniyor. Bu kapsamda 2023, 2053 ve 2071 vizyonu manifestoda yer alacak. 19 Şubat'ta yapılacak kampanya lansmanı ile birlikte seçim şarkıları ve AK Parti'nin ana sloganı da belli olacak. Ve şubat sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere kurmaylar sahaya inecek.

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