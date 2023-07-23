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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Eren Elmalı'ya Fransa'dan talip: Bonservis bedeli belirlendi! - Trabzonspor Haberleri

        Eren Elmalı'ya Fransa'dan talip: Bonservis bedeli belirlendi!

        Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Eren Elmalı için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız ekibi Nantes'ın Eren'i renklerine bağlamak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 11:14
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        Ligue 1 ekiplerinden Nantes geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nden Lamine Diack'ı transfer etti.

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        Rotasını tekrardan Süper Lig'e çeviren Nantes, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'ya gündemine aldı.

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        L'equipe'in haberine göre, Bordo-mavililerin Eren Elmalı'yı transfer etmek isteyen Nantes ile anlaşması durumunda futbolcu Fransız kulübüyle 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

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        BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

        Ayrıca Trabzonspor'un Eren Elmalı için 5 milyon euro bonservis bedeli beklentisi olduğu aktarıldı.

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        Eren Elmalı 2022-2023 sezonunda Trabzonspor ile tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

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