Eren Elmalı'ya Fransa'dan talip: Bonservis bedeli belirlendi!
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Eren Elmalı için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız ekibi Nantes'ın Eren'i renklerine bağlamak istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş: 23.07.2023 - 11:14
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Ligue 1 ekiplerinden Nantes geçtiğimiz günlerde Ankaragücü'nden Lamine Diack'ı transfer etti.
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Rotasını tekrardan Süper Lig'e çeviren Nantes, Trabzonspor'dan Eren Elmalı'ya gündemine aldı.
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L'equipe'in haberine göre, Bordo-mavililerin Eren Elmalı'yı transfer etmek isteyen Nantes ile anlaşması durumunda futbolcu Fransız kulübüyle 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak.