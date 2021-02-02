Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

ASBAŞKAN KULAKSIZ'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız Erencan Yardımcı transferi sonrasında açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Kulaksız "Erencan Yardımcı 19 yaşında Galatasaray'da profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vadeden bir futbolcu. Biz de 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Bu transferde maliyetimizin %85'i sponsor firmamız tarafından karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.