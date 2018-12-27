Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Danıştay saldırısını gerçekleştiren tutuklu sanık Alparlsan Arslan ile Emin Şirin, Oktay Yıldırım, Mehmet Fikri Karadağ ve Kemal Kerinçsiz‘in de arasında bulunduğu 55 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar geldi. Bedirhan Şınal, Erhan Timuroğlu, Osman Yıldırım ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

AVUKATLARINI AZLETTİ

Danıştay saldırısını gerçekleştiği gerekçesi ile yargılanan davanın tutuklu sanığı Alparslan Arslan askerler arasında duruşma salonuna alındı. Titrediği gözlenen Arslan kısa bir süre sonra salondan çıkartıldı. Savunma sırası kendisine gelen Arslan yeniden salona alındı. Suçsuz olduğunu ve herhangi bir suç işlemediğini söyledi. Mahkeme başkanının sorusu üzerine Arslan, “Aylar önce titreme başladı, rahatsızlığım var. Yürüyemiyorum” dedi. Avukatlarının hepsini azlettiğini söyleyen Arslan, vasisini de azlettiğini, barodan atanan avukatı da istemediğini belirtti.

"BU İŞLE ALAKASI OLMADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Erhan Timuroğlu ise ifadesinde Anayasa ile işim yok. Anayasa’nın ne olduğunu dahi bilmiyorum” diyerek ifadesine başladı. Timuroğlu, “Şimdiki değil önceki Cumhuriyet Gazetesi ile görüşüm yakındır. Bazı yazarlarını severdim ve okurdum. Cumhuriyet Gazetesi ile sorunum yok. O dönem bir cehalet dönemiydi. Bombalayan ben değilim, bombalatan da ben değilim. Danıştay ismini ilk kez cezaevinde duydum. Yapan belli yaptıran belli. Ergenekon sanıklarının bu işle bir alakasının olmadığını düşünüyorum” dedi.

ARAMA EL KOYMA HUKUKA AYKIRI

Ergenekon sanıklarından Oktay Yıldırım ise ifadesinde şunları söyledi: “El bombalarının ele geçirildiği Ümraniye’deki evde yapılan arama ve el koyma işlemleri hukuka aykırıdır. Sadece hukuka değil akıl ve mantığa da aykırı. Arama yapılırken Oktay Yıldırım orada değildir. O aramanın video kaydı, hiçbir tanığı yoktur. Hangi saatte yapıldığı belli değildir. Örgüt yok, darbe yalan, bunlar uydurma bomba. Bombaların imha edildiğine dair bir kayıt yok. Bence imha işlemi de yapılmadı. Delil, kanıt yok edilemez. Yok edilirse kanıt değildir. Kanıt yerine konulamaz, hükme esas alınamaz.” Hakkında beraat kararı istenen sanıklar duruşmada eski savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek savcının mütalaasına katıldıklarını söyledi.

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