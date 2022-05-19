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Ergin Ataman: Bir bayram da burada yaşıyoruz

Sırbistan'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde finale yükselen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, 19 Mayıs'ta gelen galibiyet için "Bir bayram da burada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı

Ergin Ataman: Bir bayram da burada yaşıyoruz

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen organizasyondaki galibiyet sonrası konuşan Ergin Ataman şunları söyledi:

"Öncelikle dostum Bartzokas'ı tebrik ederim, çok şanssızdı. Olympiakos'u tebrik ediyorum. 15 bin kişi neredeyse buradaydı. Onlar kuvvetli bir kulüp. Maç çok inişli çıkışlıydı. İyi başlamadık ama ikinci yarıda kontrolü aldık. 11-12 sayı öne geçtik. Larkin sonlarda dizinde bir sorun yaşadı. Micic çok zorlandı. Olympiakos geri döndü. Çok zor bir maçtı. Şampiyonluğa kaldı 1"

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum bir bayram da burada yaşıyoruz. Final Four'da ilk kez böyle bir atmosfer görüyorum. Bu takımla gurur duyuyorum. Bir maç yani şampiyonluk maçı kaldı. Elimizden geleni yapacağız. Larkin zorlandı, adamını geçememeye başladı. Micic'in genelde potaya gitmesini isterdim o da şutu tercih ederdi. Önceden kaçırdı ama son şutu bu kez attı."

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