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Ergin Ataman'dan gönderme! "Önce Türkçe..."

Anadolu Efes THY EuroLeague final maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Tarihi zaferin ardından röportaj veren Ergin Ataman, Anadolu Efesli sporcuların aileleri ve yöneticilerine vize verilmemesi, İtalyan ve İspanyollara verilmesine göndermede bulundu! İngilizce olarak "Önce Türkçe konuşacağım. Bu kupayı Türk halkına armağan ediyorum" dedi

Ergin Ataman'dan gönderme!

Basketbol THY EuroLeagueEuroLeague Final Four'undaFour'unda İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes BaşantrenörüBaşantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından flaş açıklamalar yaptı. Uzatılan mikrofona ilk olarak İngilizce olarak "Önce Türkçe konuşacağım" diyen Ataman devamında ise Türkçe açıklamalar yaptı. Ataman "Tüm Türkiye bizi seyrediyorsunuz biliyorum. Sözümüzde durduk. Herkese, Türk halkına armağan olsun. Tüm Türk şehitlerine herkese armağan olsun. Kazanacağız dedik, aldık bu kupayı!" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında da Almanya'nın İtalyan ve İspanyollara vize verip, Anadolu Efesli sporcuların aileleri ve yöneticilerine vize vermemesine değinen Ataman, yakınlarının hatta yayıncı kuruluşun dahi Almanya'ya gelemediğini belirterek bunun sadece pandemipandemi kaynaklı olmadığını, siyasi bir karar olduğunu düşündüğünü söyledi. Ataman "Kupayı alıp Türkiye'ye götüreceğiz. Sadece oğlum buraya geldi, kızlarıma vize vermediler. Ailelerimize vize vermediler ama bu kupayı aldık ve götürüyoruz." diye konuştu.

MAÇ ÖNCESİNDE DE GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Ergin Ataman Barcelona ile oynanan maç öncesindeki basın toplantısında da göndermede bulunmuştu. Vize uygulamasında çifte standart olduğuna göndermede bulunan Ataman "İspanyol basını, hep İspanyolca soru sordu ve öyle cevap verildi. Ben de daha rahat olmam açısından Türk basınına Türkçe cevap vereceğim. Türk koç olarak benim kazanmam önemli değil. Anadolu Efes başarısını kupayla taçlandırsın yeter" ifadelerini kullanmıştı.

ERGİN ATAMAN, KUPA KOLEKSİYONUNU TAMAMLADI

Anadolu Efes BaşantrenörüBaşantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'iniEuroLeague'ini kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı.

Avrupa'da 4. şampiyonluğunu yaşayan Ataman, İtalya'nın MontepaschiMontepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA SaportaSaporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallengeEuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

ATAMAN, 3 UNVANIN SAHİBİ OLDU

Ergin Ataman, THY EuroLeagueEuroLeague şampiyonluğuyla 3 unvanın sahibi oldu.

Ataman, DusanDusan IvkovicIvkovic ve David Blatt'ınBlatt'ın ardından hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY EuroLeague'niEuroLeague'ni kazanan 3. başantrenörbaşantrenör unvanını elde etti.

Deneyimli başantrenörbaşantrenör, Avrupa'da 4 farklı kupa kazanan üçüncü başantrenörbaşantrenör olarak kayıtlara geçti. Bu başarıya daha önce DusanDusan IvkovicIvkovic ile AitoAito GarciaGarcia RenesesReneses imza atmıştı.

Ergin Ataman, ayrıca 4 farklı takımda Avrupa kupası kazanan 3. başantrenörbaşantrenör unvanının da sahibi oldu. DusanDusan IvkovicIvkovic ile BozidarBozidar MaljkovicMaljkovic 4 farklı takımda, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı ZeljkoZeljko ObradovicObradovic ise 6 ayrı takımda Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

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