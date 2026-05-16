        Ergin Ataman'dan Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay'a tepki

        Ergin Ataman'dan Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay'a tepki

        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Hapoel IBI  Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay'ın kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Ataman, "Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın, benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 10:52 Güncelleme:
        "Çeneni kapa!"

        Yunanistan Basketbol Ligi play-off'ları çeyrek final ilk maçında, Mykonos galibiyetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergin Ataman, Yannay'ın saygısız biri olduğunu ve işiyle ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

        Ataman, Yannay'ı tanımadığını söyleyerek "Ona şunu söylemek istiyorum: Seni tanımıyorum, belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Sadece kendi takımınla, kendi koçunla ve oyuncularınla ilgilen. Git kendi aldığın sonuçlara bak, bu EuroLeague’deki ilk sezonundu. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok." şeklinde konuştu.

        "ÇENENİ KAPA VE KENDİ TAKIMIN HAKKINDA KONUŞ!"

        Kendi kariyerinde üç Avrupa Ligi şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Ataman, "Saygılı olmak gerekiyor, git kendi oyuncuların hakkında konuş. Gelecek sezon için senin bütçen 75 milyon olacakmış, öyle duydum. İyi şanslar. Ancak bu mantaliteyle bütçen 75 değil, 100 milyon bile olsa hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın, benim üç EuroLeague şampiyonluğum var. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş." ifadelerini kullandı.

        Ergin Ataman, takımının Avrupa Ligi'nde Valencia ile oynadığı play-off serisindeki 5. maçının devre arasında oyuncusu TJ Shorts'u "O sahadayken dörde beş hücum ediyoruz." şeklinde eleştirmişti.

        YANNAY NE DEMİŞTİ?

        Hapoel başkanı Ofer Yannay ise Ataman'ın bu sözlerini ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından paylaşarak "Saygısız ve küstahça… Bu arada koç Ataman, duyduğuma göre oyuncuların bir koçları olmadığını düşünüyorlar." demişti.

        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
