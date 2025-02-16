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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu

        Yunanistan Kupası final maçında Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 23:34 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:34
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        Yunanistan'da kupa Ergin Ataman'ın!
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        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu.

        2025 Yunanistan Kupası finalinde Panathinaikos ile son 3 sezonun şampiyonu Olympiakos karşı karşıya geldi.

        Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Heraklion Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Olympiakos, ilk periyodu 21-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, soyunma odasına 34-30 üstün girdi.

        İkinci yarıya etkili başlayan Panathinaikos AKTOR, skoru lehine çevirdi ve üçüncü periyodu 59-55 önde bitirdi.

        Karşılaşmanın son periyodu büyük heyecana sahne oldu.

        Panathinaikos, 7 sayılık fark yakalamasına rağmen 11-0'lık seri yakalayan Olympiakos, son bölüme 4 sayı önde girdi. Kalan süreçte yıldız oyuncusu Kendrick Nunn ile kritik basketler kaydeden ve hata yapmayan Panathinaikos AKTOR, karşılaşmadan 79-75 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

        Ergin Ataman, Panathinaikos'un başında Yunanistan Basketbol Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin ardından Yunanistan Kupası'nı da kazanmayı başardı.

        Yeşil-beyazlı takım, kupada 2021'in ardından ilk, toplamda ise 21. şampiyonluğunu elde etti.

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