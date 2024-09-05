Erhan Coşkuner, finale kalamadı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında R6 karışık 50 metre yatarak tüfek SH1 sınıfında milli sporcu Erhan Coşkuner, finale kalamadı.
Giriş: 05.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:44
Milli sporcu Erhan Coşkuner, Paris 2024 Paralimpik Oyunları atıcılık branşında R6 karışık 50 metre yatarak tüfek SH1 sınıfında finale kalamadı.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen para atıcılık müsabakalarında Erhan Coşkuner, elemelerde mücadele etti.
Milli sporcu 609.1 puanla 32. sırayı aldı ve ilk 8'e giremediği için final bileti alamayarak oyunlardan elendi.
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