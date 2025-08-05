Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Erhan Güleryüz'den Cahit Berkay'a saygı duruşu - Magazin habeleri

        Erhan Güleryüz'den Cahit Berkay'a saygı duruşu

        Müzisyen grup Ayna, geçtiğimiz akşam Trakya Müzik Festivali ile sevenleriyle buluştu. Müzisyen grup, sahnede Cahit Berkay'ın 79'uncu yaşını kutladı. Grubun solisti Erhan Güleryüz, Türk müziğine yaptığı eşsiz katkılardan dolayı duyduğu derin saygıyı göstermek amacıyla Cahit Berkay'ın elini öptü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 14:30 Güncelleme: 05.08.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hepinizin yerine öpüyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk rock müzik grubu Ayna, Trakya Müzik Festivali sahnesinde sevenleriyle buluştu. Grup, en sevilen şarkılarını seslendirerek binlerce müzikseveri coştururken, geceye damgasını vuran sürpriz ve duygusal bir an yaşandı.

        Ayna ekibi ve festivalin organizatörü Aziz Gül, Cahit Berkay'a sürpriz yaparak sanatçının doğum gününü sahnede kutladı. Hazırlanan doğum günü pastasını sahnede hep birlikte kesen ekip, festival alanındaki binlerce kişinin alkışlarıyla duygusal anlar yaşadı.

        Bu özel anın ardından Erhan Güleryüz, Türk müziğine yaptığı eşsiz katkılardan dolayı duyduğu derin saygıyı göstermek amacıyla Cahit Berkay'ın elini öptü ve "Hepinizin yerine öpüyorum" diyerek tüm izleyicilerin hislerine tercüman oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erhan Güleryüz
        #cahit berkay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Maganda kurşunu 4 yıl sonra can aldı!
        Maganda kurşunu 4 yıl sonra can aldı!
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Netanyahu güvenlik yetkilileriyle görüşecek
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        Atina'da aşırı turizm halkın tepkisini çekiyor
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Küçük kızına tekme atan baba hakkında iddianame!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Gölette facia! Bataklığa battılar!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Minibüs uçuruma uçtu! Can kayıpları var!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Dünyada 2 tane Paris olduğunu biliyor muydunuz?
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan bayilere ÖTV uyarısı
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Caretta 'Tuba'dan ikinci dünya turu!
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da