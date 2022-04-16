Manchester United'a sezon başında dönen Cristiano Ronaldo'nun ManU serüveni sona ermek üzere... İngiliz ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Manchester United'ın yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Erik ten Hag, Ronaldo'yu takımda düşünmüyor. Ronaldo'nun Hollandalı hocanın planlarının bir parçası olmadığı ve Portekizli yıldızın takım aradaki belirtildi.

37 yaşındaki futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile yeni takım bulma konusunda görüştüğü kaydedildi.

Cristiano Ronaldo, bu sezon ManU formasıyla toplam 34 maça çıkarken 18 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.