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Haberler Gündem Erinç Sağkan kimdir? TBB Başkanı Erinç Sağkan biyografisi VİDEOLU
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Erinç Sağkan kimdir? TBB yeni başkanı Erinç Sağkan biyografisi

Erinç Sağkan kimdir? Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonrası Erinç Sağkan baronun yeni başkanı olarak seçildi. Peki, Erinç Sağkan kimdir? İşte biyografisi

Erinç Sağkan kimdir? TBB Başkanı Erinç Sağkan biyografisi VİDEOLU
Erinç Sağkan kimdir?
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonrası Erinç Sağkan yeni başkan olarak seçildi. Seçim sonrası "Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Erinç Sağkan kaç yaşında ve nereli?" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Erinç Sağkan aslen Gümüşhane'nin Şiran ilçesindendir. TBB yeni başkanı Sağkan, ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Erinç Sağkan, meslek hayatında Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalışmasının ardından, 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcığı görevlerini icra etmiştir.

Erinç Sağkan, 5 Aralık 2021'de yapılan Türkiye Barolar Birliği başkanlık seçiminde rakibi Metin Feyzioğlu'ndan fazla oy alarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmuştur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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