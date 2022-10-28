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Haberler Magazin Erkan Kolçak Köstendil ile Rıza Kocaoğlu: İçimize sinen bir film oldu - Magazin haberleri
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Erkan Kolçak Köstendil ile Rıza Kocaoğlu: İçimize sinen bir film oldu

Cihangir'de görüntülenen Erkan Kolçak Köstendil ile Rıza Kocaoğlu, "Biz çekerken çok eğlendik. İçimize sinen bir film oldu. Umarız izleyici de çok beğenir" dedi

Erkan Kolçak Köstendil ile Rıza Kocaoğlu: İçimize sinen bir film oldu - Magazin haberleri
"İçimize sinen bir film oldu"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Vizyona girmeye hazırlanan 'Tamirhane' filminin iki başrol oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil ve Rıza Kocaoğlu, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. İkili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İÇİMİZE SİNEN BİR FİLM OLDU"

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden Köstendil ile Kocaoğlu, "Çok güzel bir fantastik komedi oldu. Biz çekerken çok eğlendik. İçimize sinen bir film oldu. Umarız izleyici de çok beğenir. Herkese hitap eden sürükleyici ve çok eğlenceli bir film ortaya çıkardık" açıklamasını yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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