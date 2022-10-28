Erkan Kolçak Köstendil ile Rıza Kocaoğlu: İçimize sinen bir film oldu

"İÇİMİZE SİNEN BİR FİLM OLDU"

Kendilerini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden Köstendil ile Kocaoğlu, "Çok güzel bir fantastik komedi oldu. Biz çekerken çok eğlendik. İçimize sinen bir film oldu. Umarız izleyici de çok beğenir. Herkese hitap eden sürükleyici ve çok eğlenceli bir film ortaya çıkardık" açıklamasını yaptı.