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Erkan Kolçak Köstendil: İnsanlar beğeniyorsa ne mutlu bana

"12 Numaralı Adam" adlı tek kişilik gösterisiyle birçok kez sahne alan Erkan Kolçak Köstendil, gazetecilerin, "Müzikle aranız nasıl?" sorusuna yanıt verdi. Oyuncu, "Aslında müzikle ilgilenen biri değilim. Elimden geldikçe bir şeyler yapıyorum. Bu dinleyicilerin hoşuna gidiyorsa, insanlar beğeniyorsa ne mutlu bana..." dedi

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  • Erkan Kolçak Köstendil: İnsanlar beğeniyorsa ne mutlu bana - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil, Cihangir'deydi. Ünlü oyuncu, bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte sohbet ederken görüntülendi.
  • Erkan Kolçak Köstendil: İnsanlar beğeniyorsa ne mutlu bana - Magazin haberleri

    "SOHBET ETMEYE GELDİK"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Köstendil, "Arkadaşlarımızla birlikte oturup, sohbet etmeye geldik. Gülüp, eğleniyoruz. Yoğun iş hayatında böyle bir araya gelip, oturmak iyi geliyor" dedi.
  • Erkan Kolçak Köstendil: İnsanlar beğeniyorsa ne mutlu bana - Magazin haberleri

    "İNSANLAR BEĞENİYORSA NE MUTLU BANA"

    "12 Numaralı Adam" adlı tek kişilik gösterisiyle birçok kez sahne alan Erkan Kolçak Köstendil, gazetecilerin, "Müzikle aranız nasıl?" sorusuna, "Aslında müzikle ilgilenen biri değilim. Elimden geldikçe bir şeyler yapıyorum. Bu dinleyicilerin hoşuna gidiyorsa, insanlar beğeniyorsa ne mutlu bana..." şeklinde yanıt verdi.
  • Erkan Kolçak Köstendil: İnsanlar beğeniyorsa ne mutlu bana - Magazin haberleri

    "HOLLANDA'DA DA KURULU BİR HAYATIMIZ VAR"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda eşi Erkan Kolçak Köstendil'in sette çalıştığını söyleyen Tosun'a, Hollanda-Türkiye arası mekik dokudukları hatırlatılmıştı.

    Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Orada kurulu bir hayatımız var. Burada da var. Hem orada, hem buradayız. Erkan'la gezmeyi çok seviyoruz. Böyle yerimizde duramıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Erkan Kolçak Köstendil: İnsanlar beğeniyorsa ne mutlu bana - Magazin haberleri

    "BİZİ BÖYLE ŞEYLER BESLİYOR"

    "Oyuncu olduğumuz için bize değişiklikler iyi geliyor" diyen Tosun, "Bizi böyle şeyler çok besliyor. Gezmek, öğrenmek, görmek... O yüzden biz çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuşmuştu.

    Senaryo yazdığını dile getiren Cansu Tosun, "Bir şeyler olsun, öyle anlatacağım. Daha çok yeni. Biraz yol alalım, öyle anlatayım" demişti.
  • Erkan Kolçak Köstendil: İnsanlar beğeniyorsa ne mutlu bana - Magazin haberleri

    "NE YAPARSA EN İYİSİNİ YAPIYOR"

    Eşinin kalecilik yapmasını desteklediğini söyleyen Tosun, "Ben Erkan'ın '12 Numaralı Adam' oyunundan sonra acayip bir sempati duymaya başladım futbola karşı. Erkan ne yapsa iyi yapıyor, en iyisini yapıyor. Onu izlemek, desteklemek her zaman çok güzel" açıklamasını yapmıştı.

    Köstendil'in oyunculuğu bırakıp, futbola yöneleceği haberleriyle alakalı konuşan Cansu Tosun, "Yok. Oyuncu olduğumuz için futbol, dans sürekli hobilerimiz arasında. Çok önemli" ifadelerini kullanmıştı.

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