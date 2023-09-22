Erkan Kolçak Köstendil: O da eğlenmeyi hak ediyor - Magazin haberleri

Erkan Kolçak Köstendil: O da eğlenmeyi hak ediyor - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının röportaj isteğini kırmayan Köstendil, gazetecilerle sohbet etti.



"Tatilde yarı çalışıp, yarı tatil yaptım" diyen oyuncu, muhabirlerin, "Yeni projeniz var mı?" sorusuna, "Çok fazla film projem var. Bir tanesini yazın çalıştık. Ankara'da bir film çektik" şeklinde yanıtladı.