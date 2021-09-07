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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası grup maçlarında 4. maçına Hollanda ile çıkan A Milli Erkek Voleybol Takımı maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. İşte 2021 CEV Avrupa Şampiyonası grupları ve puan durumu hakkında merak edilenler

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 01-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçını 2 Eylül'de Rusya ile oynadı.

2021 CEV ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI NEDERE OYNANIYOR?

Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na C Grubu'nda katılan milliler, grupta Rusya'nın yanı sıra ev sahibi Finlandiya, İspanya, Kuzey Makedonya ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Efeleri, grup karşılaşmalarını Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanıyor.

ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUPLARI VE TAKIMLARI

Grup A

Polonya

Belçika

Sırbistan

Ukrayna

Yunanistan

Portekiz

Grup B

Çek Cumhuriyeti

İtalya

Slovenya

Bulgaristan

Belarus

Karadağ

Grup C

Finlandiya

Rusya

Hollanda

Türkiye

İspanya

Kuzey Makedonya

Grup D

Estonya

Letonya

Fransa

Almanya

Slovakya

Hırvatistan

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI

A Milli Erkek Voleybol Takımının, gruplardaki maç programı şu şekilde:

2 Eylül:

17.00 Rusya-Türkiye

3 Eylül:

17.00 Türkiye-İspanya

5 Eylül:

14.00 Kuzey Makedonya-Türkiye

6 Eylül:

20.00 Türkiye - Hollanda

8 Eylül:

20.00 Finlandiya-Türkiye

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU

C Grubu 6 Eylül'de oynanan son maçlara göre puan durumu şöyle:

1 Hollanda 10 Puan

2 Türkiye 9 Puan

3 Rusya 8 Puan

4 Finlandiya 6 Puan

5 İspanya 3 Puan

6 Kuzey Makedonya 0 Puan