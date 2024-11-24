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        Erken seçim olacak mı? AK Parti'den açıklama

        AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına, "Bugün seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar" diyerek Türkiye'nin gündeminde bir erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:27
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

        Çelik burada yaptığı konuşmada muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt verdi.

        Çelik, muhalefetin sıkıştığında erken seçimden bahsettiğini belirterek, "Kuşkusuz bugün seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız. Önümüzdeki dönemi Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Çelik, şöyle devam etti:

        "Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AK Parti'ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısa bileceklerini zannediyorlar. Geçen gün de gördünüz Mecliste çirkin bir eylem oldu. İçişleri Bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AK Parti'yi herhangi bir şekilde susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir, Cumhur İttifakını susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir."

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        #AK Parti
        #Ömer Çelik
        #erken seçim
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