Erken seçim olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Çelik burada yaptığı konuşmada muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt verdi.

Çelik, muhalefetin sıkıştığında erken seçimden bahsettiğini belirterek, "Kuşkusuz bugün seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir. Ama biz her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız. Önümüzdeki dönemi Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.