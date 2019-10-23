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HaberlerSağlık

Erken teşhis edilen varisin tedavisi var

HABERTURK.COM

Varisin tehlikeli bir hastalık olduğu ve tedavi edilmemesi halinde hayati tehlike yaratabileceğine dikkat çekiliyor. Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, HT Stüdyo Sağlık’ta Ceyda Erenoğlu’na bu rahatsızlığa dair önemli bilgiler veriyor. İşte izleyeceğiniz videodan satır başları...

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğl

HT Stüdyo Sağlık’ta bu hafta çok yaygın görülen bir sorun olan varis konusu masaya yatırılıyor. 45 yaş üstü 2 kişiden birinde görülen varisle ilgili bilinmesi gerekenler neler? Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu, konuyla ilgili, Şişli Kolan İnternational Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu ile bu önemli sorunu tüm yönleriyle ele alıp merak edilenlere ışık tutuyor.

Bilinmesi gereken en önemli noktanın, varisin tehlikeli bir hastalık olduğu ve tedavi edilmemesi halinde hayati tehlike yaratabileceği gerçeği olduğuna dikkat çekiliyor. Önemli konular arasında, erken teşhis edilmesi halinde, varis tedavisinin yüz güldüren sonuçları bulunduğu da var. İşte varise ilişkin merak edilen sorulardan bazıları ve konuyla ilgili izleyeceğiniz o video.

 

*Yaş, hormonal değişimler,  yaşam tarzı, genetik. Varis oluşumunda hangisi ne oranda etkili?

 *Varis riskini artıran sporlar var mı? Hangi sporları  yapmayalım?

 *Bu sorundan uzak kalmak için ne yapmalı ne yapmamalı?

 *En güncel tedavi yöntemleri hangileri?

 *Hangi hastaya hangi tedavi?

 *Ameliyatsız varis tedavisinden ne anlaşılmalı?

 *Varis tedavisinde skleroterapinin yeri nedir?

*Ameliyat neleri içeriyor?

 *Varis sadece bacakta mı olur?

 *Varis kremi varis tedavisinde etkili midir?

 *Gebelikte varis artışının nedeni nedir?

 *Obezite ile varis arasında nasıl bir ilişki vardır?

 *Varis tekrarlar mı? Neden?

 

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