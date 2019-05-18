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Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Can, Yiğit'i köşeye sıkıştırıyor! Erkenci Kuş 42. son bölüm

Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Erkenci Kuş son bölümde Can ve Sanem'in aşkı alevlerinden yeniden doğuyor. Can, Emre’nin yardımı ile Yiğit’i köşeye sıkıştırıyor. İşte Erkenci Kuş 42. son bölüm özeti...

Erkenci Kuş

Erkenci Kuş ekranlara gelen son bölümde Can ile Sanem'in aşkı doludizgin devam ederken heyecan bir an olsun eksik olmuyor. Peki Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Erkenci Kuş 42. son bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 43. YENİ BÖLÜM FRAMGANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Can ve Sanem aşkı alevlerinden yeniden doğacak

"Alevler her şeyi yakabilir ama anıları değil”… Can, alevlerin arasına daldığında aklında en çok bu var, aşk yangınlarda yanıp tükenmez çünkü bu aşk alevlerinden yeniden doğacak… Sanem, Can’ın elinde bandanasını gördüğünde bunu o da anlayacak. Yine de son bir yılda çok şey oldu, konuşulması, hatırlanması gereken çok şey var.

Sanem ve Can konuşamıyor ama kasabanın gençlerinden hayalperest Caner kaybolduğunda onu aramaya gitmek gerekecek elbette… Belki de Can ve Sanem’in beraber çıkmak zorunda kalacakları bu küçük yolculuk kaçtıkları duyguları ile yüzleşmelerine neden olur; kim bilir! Bu esnada Emre, aşkı için yeni hayatında her şeye katlanıyor, işsiz ama karısı üzülmesin diye üzüntüsünü bile belli etmiyor, herkesten gizliyor…

İnsan aşk için neleri alttan alabilir acaba? Can ise Emre’nin yardımı ile Yiğit’i köşeye sıkıştıracak sonunda!

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