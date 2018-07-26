Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş, ekrana gelen son bölümü ile heyecan dolu dakikalar yaşattı. Dizinin 5. bölümüğnde Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar. Erkenci Kuş'un merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır.

Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.

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