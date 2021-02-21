Son dönemde sergilediği performansla, Kylian Mbappe ile birlikte dünya futbolunun gündemine oturan Erling Haaland ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre Norveçli futbolcu, bir sonraki kulübünden talep edeceği maaşını belirledi. Haberde, Erling Haaland'ın 109 milyon Dolar bir yıllık ücreti kendisine hedef koyduğu söyleniyor.

Son dönemde dünya futbolunun zirvesine çıkan Norveçli santrfor ile İngiltere Premier Lig ekipleri yakından ilgileniyor. Manchester City, Manchester United, Chelsea'nin yıldız oyuncuya talip olduğu konuşuluyor. Öte yandan İspanya La Liga'nın devi Real Madrid'in de Erling Haaland'ın peşinde olduğu gün gibi ortada.