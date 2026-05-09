        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Erling Moe: Bugünkü maç sezonun özeti gibiydi

        Erling Moe: Bugünkü maç sezonun özeti gibiydi

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, yenilginin sezonun özeti niteliğinde olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:49 Güncelleme:
        "Bugünkü maç sezonun özeti gibiydi"

        Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, Süper Lig'in 33. haftasındaki Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

        Moe, Alanya Oba Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduklarını söyledi.

        "BUGÜNKÜ MAÇ SEZONUN ÖZETİ GİBİYDİ"

        Maça kendi hatalarından 1-0 yenik başladıklarını aktaran Moe, "Beraberliği yakaladık. Sonra ikinci golü yedik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bugünkü maç sezonun özeti gibiydi." dedi.

        Moe, ellerine birçok fırsat geçtiğini dile getirerek, puan almaları gereken maçlar olduğunu belirtti. Bu maçları iyi değerlendiremediklerini anlatan Moe, "O yüzden kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Elimize geçen fırsatları değerlendirseydik bu durumda olmayabilirdik." diye konuştu.

        Kayseri'nin büyük bir şehir ve büyük bir takım olduğuna vurgulayan Moe, şunları kaydetti:

        "Bir an önce önümüzdeki sezonla alakalı planlamalar yapılmalı. Bu kulübün nasıl döneceğiyle ilgili çalışmalar başlamalı. Çok üzgünüz."

        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Türkiye, Sarı-Kırmızı!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Galatasaray'dan art arda şampiyonluk paylaşımları!
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
