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Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığına hazırlanıyor

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ekim ayında yapılması beklenen olağan seçimli genel kurulda Hidayet Türkoğlu'na rakip olmaya hazırlanıyor

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığına hazırlanıyor

Türk basketbolunun simge isimlerinden Erman Kunter, ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Basketbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olmaya hazırlanıyor.

Erman Kunter ve Efe Aydan gibi Türk basketbolunun önde gelen isimlerinin bir süredir hazırlıklar yaptığı ve Kunter'in adaylığı üzerinde uzlaşıldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde bu tablonun netleşmesi bekleniyor.

Basketbolculuk yıllarında İTÜ, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Fenerbahçe gibi kulüplerde top koşturan Erman Kunter, 1994 yılında antrenörlüğe başladıktan sonra 1997-2000 yılları arasında A Milli Takım'da görev yapmış, Galatasaray, Beşiktaş, ASVEL, Cholet gibi kulüpleri de çalıştırmıştı. 2010'da L'Equipe tarafından basketbolda yılın adamı seçilen Kunter, 1999'da Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 12 Dev Adam'ı çeyrek finale taşımıştı.

Mevcut TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da daha önce adaylığını duyurmuştu.

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