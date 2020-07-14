HABERTURK.COM

Bölgede artan tansiyonu Habertürk’e değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Baş Danışmanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın bu çatışma ortamını bilerek ve isteyerek provokasyonu ve bölgedeki tansiyonu arttırmak için başladığını söyledi.



“ ERMENİSTAN 30 YILDIR BURADA İŞGALCİ”

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temel sorunun Karabağ bölgesinin işgali olduğunu ifade eden Hacıyev, “Uluslararası kurum ve ülkelerin çözümsüzlük tercihi bölgedeki tansiyonun düşürmüyor. Ermenistan’ın tutumunu eleştirmek gerekiyor. 30 yılı aşkın bir süredir Ermenistan topraklarımızda işgalci. Bu konu halledilmedikçe bir bölgede bir istikrardan ve barıştan söz etmek mümkün olmayacaktır. Azerbaycan kendi toprakları için her türlü bedeli öder” sözleri ile Ermenistan’ın tutumuna dair eleştirilerini ifade etti.

Ermenistan’ın bilerek ve isteyerek bölgedeki tansiyonu yükselttiğini ve bölgede provakasyona kalkıştığını belirten Hacıyev, “Ermenistan, bu süreci bilerek ve sonuçlarının bölgede nelere mal olacağını bilerek hareket ediyor. Sorumsuzca bir tutum ve bölgedeki tansiyonu en üst seviyeye çekmeyi hedefleyen bir tutum. Ancak Azerbaycan olarak biz her şeye karşılık verecek hazırlığımız var. Asla sessiz kalmayacağız” dedi.



“TÜRKİYE’YE GELEN ENERJİ HATLARI BURADA”

Bölgede sıcak çatışmaların hala devam ettiğine vurgu yapan Hacıyev, “Ermenistan içinde bulunduğu Ekonomik ve siyasi buhran ve krizleri üstünü bölge de tansiyonu yükselterek örtemeye çalışıyor. Ancak biz bu izin vermeyiz. Şehitlerimiz var. Mekanları cennet olsun. Ama asla buna Ermenistan’ın tutuma asla göz yummayacağız” diye konuştu.

Konuştuğum uzmanlar, Rusya’nın bu gerilimin bir parçası olduğunu ve Rusya’nın Ermenistan’a üzerinden bölgeye asker yönlendirerek bölgede Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ı bölgede kontrol altına tutmayı hedeflediğini belirtiyorlar. Gürcistan Kars Azerbaycan tren yolu hattında bu bölgede...

Bölgede hareketlilik devam ediyor. 30 aşkın bir süredir tansiyonun hiç düşmediği Karabağ bölgesinde bir süre sessizlik vardı. Ancak halihazırda çatışmaların devam etiği bölge Karabağ’ın aksine Tovoz bölgesi. Bu bölge Türkiye’ye gelen enerji hatlarının olduğu bölge.

Hafta sonu Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmaların yankısı bugün de devam etti… Azeri ve Ermeni savunma bakanlıkları çatışmalarda bazı askerlerin yaşamını yitirdiğini ve bazı askerlerin de yaralandığını açıkladı.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ NEDEN GERGİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin en temel sebebi Karabağ konusudur. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim hattına dönüştü. Karabağ Ermenileri ve Azeri Türklerinin dağılma sonrası taleplerini farklı olması bölgede tansiyonu yükseltmişti.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

NEDEN TOVUZ ŞEHRİ

Tovuz şehri, bölgenin kadim yerleşim bölgelerinden biridi. Azerbaycan'ın Ermenistan ile sınır komşusu olan şehir. Başkent Bakü'ye 439 kilometre uzaklıkta olan şehrin nüfusu 2013 yılı sayımına göre 15 binin biraz üstündedir. Türk enerji hatlarının yakın bir alandır. Bölgenin en büyük gelir kaynağı ise askeri üslerde yerleşik durumdaki askerler. Zira Azerbaycan son iki yıldan buyana bölgede önemli askeri hamleler gerçekleştirdi.