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        Haberler Dünya Diplomasi Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan halkının Kurban Bayramını kutladı | Dış Haberler

        Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan halkının Kurban Bayramını kutladı

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 06.06.2025 - 20:51
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        Paşinyan'dan Azerbaycan'a bayram kutlaması
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        Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Paşinyan, Azerbaycan halkını kutladı.

        Paşinyan, mesajında, "Kurban Bayramı vesilesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Ülkelerimize ve halklarımıza barış ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #haberler
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