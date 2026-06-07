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        Haberler Dünya Ermenistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında | Dış Haberler

        Ermenistan'da halk, parlamento seçimleri için sandık başında

        Ermenistan'da halk 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanma işlemi başladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da oyunu kullandı ve gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerde herhangi bir gerginlik görmediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        Ermenistan sandık başında

        Ermenistan'da 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi başladı.

        Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkede seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor.

        Yerel saatle 08.00 itibarıyla açılan sandıklarda oy verme işlemi 20.00'a kadar devam edecek.

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, oyunu kullanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ilişkilerde herhangi bir gerginlik görmediğini söyledi.

        Ülkedeki "bazı siyasi güçlerin" Ermenistan-Rusya ilişkilerinde gerilim yaratmaya çalıştığını dile getiren Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok yakın ilişkileri olduğu için bu girişimlerin sonuç vermediğini" ifade etti.

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        Paşinyan'ın rakiplerinden iş insanı Güçlü Ermenistan partisi lideri Samvel Karapetyan'ın yerine ön sıralarda yarışan yeğeni Narek Karapetyan da oyunu kullandı.

        2017'den bu yana gerçekleşen ilk olağan parlamento seçimi

        Seçimler, 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından Ermenistan'ın 2017'den bu yana gerçekleşen ilk olağan parlamento seçimi konumunda.

        Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

        Seçimler, seçmenlerin partilerin sunduğu sabit aday listelerine oy verdiği kapalı liste nispi temsil sistemiyle gerçekleştirilecek. Yüzde 4 seçim barajının uygulandığı sistemde, siyasi parti ittifakları için baraj yüzde 10'a kadar yükseldiğinden partiler seçime tek başına girmeyi tercih ediyor.

        Ermenistan seçim mevzuatı, istikrarlı yönetimi teşvik etmek amacıyla seçimden birinci çıkan partinin, parlamentodaki sandalye oranı yüzde 52'nin altında kalsa dahi bu oranı yüzde 52'ye yükseltecek şekilde ek sandalye verilmesine imkan tanıyor.

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