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        Haberler Dünya Ermenistan'daki seçimlerde oy kullanan Paşinyan'dan "Ankara ve Bakü ile normalleşme" mesajı | Dış Haberler

        Ermenistan'daki seçimlerde oy kullanan Paşinyan'dan "Ankara ve Bakü ile normalleşme" mesajı

        Ermenistan Başbakanı Paşinyan, parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile aralarında barış olduğunu, Türkiye ile de ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini umduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 13:37 Güncelleme:
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        Paşinyan'dan Ankara ve Bakü mesajı

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, seçimlerin bölgesel etkilerine ilişkin Azerbaycan ile aralarında barış olduğunu, Türkiye ile de ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini umduğunu belirtti.

        Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere düzenlenen seçimlerde oy kullanmasının ardından basına açıklamalarda bulundu.

        Paşinyan, seçimlerin bölgesel etkilerine ilişkin "demokrasinin bölgesel barış için önemli bir araç olduğunu" belirterek, "Şu anda Azerbaycan ile barış var. Gürcistan ile çok derin, kardeşçe ilişkilerimiz var. Ve tabii Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını umuyorum." dedi.

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        Türkiye ile sınırın, tren yolu ve kara yolunun yakın gelecekte açılmasını beklediğini ifade eden Paşinyan, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projesinin "yenilikçi" olduğunu söyledi.

        Paşinyan, "(TRIPP), bölgemizdeki tüm ülkeler için faydalı olacak çünkü yalnızca doğu-batı arasında değil kuzey ve güney arasında iletişime sahip olacağız. Bu da Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye ve İran için çok faydalı olacak. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Seçimlerin ardından Ermenistan'ın demokratik reformları sürdüreceğini vurgulayan Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) ile uyum sürecine devam edeceklerini söyledi.

        Paşinyan, AB ile Rusya arasındaki ilişkilerde denge kurulmasına ilişkin soruya Ermenistan'ın dengeli dış politika izlediği ve buna bağlı kalacağı yanıtını verdi.

        Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip Ermenistan'da seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere oy kullanıyor.

        Yerel saatle 08.00 itibarıyla açılan sandıklarda oy verme işlemi 20.00'ye kadar devam edecek.

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