Ermenistan: Karabağ'da ateşkese hazırız

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada AGİT öncülüğünde sağlanacak bir ateşkese Ermenistan'ın hazır olduğu bildirildi.

Azerbaycan yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda, ateşkesin tek koşulunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi olduklarını söylemişlerdi.

AGİT'e bağlı Minsk Grubu, 1992'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes sağlanmasına öncülük etmişti. Minsk Grubu'nu oluşturan ABD, Rusya ve Fransa'nın liderleri de dün bir açıklama yaparak tarafları ateşkese davet etmişti.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın yerleşim yerlerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerleşim yerlerine ateş edilmemesi konusunda defalarca yapılan uyarılara rağmen Ermenistan´ın, Ağdam şehrindeki Hındıristan, Alibeyli, Ahmedagali ve Safarli köylerini yoğun topçu ateşi altına aldığını açıkladı. Bakanlık, siviller arasında ölü ve yaralıların olduğunu duyururken, Ermenistan'ın Gorus bölgesinden Azerbaycan topraklarına roket fırlatma ihtimali olduğunu, Azerbaycan´ın gerekli önlemleri alacağını kaydetti.