Euro 2024 hazırlıklarına İskoçya ve Çekya karşısındaki hazırlık maçlarıyla başlayan ve iki rakibini de 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, kupa yolundaki ilk grup maçında Ermenistan'a konuk olmaya hazırlanıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen karşılaşmaya dair tüm bilgiler...