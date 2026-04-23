        Trabzonspor Ernest Muçi'den sakatlık açıklaması

        Ernest Muçi'den sakatlık açıklaması

        Trabzonspor'un oyuncularından Ernest Muçi, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'u penaltılarda eledikleri maçın ardından konuştu. Sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arnavut oyuncu, "Ufak bir sakatlığım olmuştu. Bir iki hafta yürüyemedim bile ve benim için zordu ama gün gün daha iyi hissediyorum. Artık yavaş yavaş dakikalarım da artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 22:21 Güncelleme:
        Muçi'den sakatlık açıklaması!

        Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçın penaltılarında 3-1'lik skorla Samsunspor'u eleyen Trabzonspor'un oyuncularından Ernest Muçi, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

        Mücadelenin zorluk derecesine dikkat çeken Muçi, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu tür aşamalarda her maç zor oluyor ve iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak kolay değil ama takım adına çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Yarı finaldeyiz. Yarı finali de kazanmak ve oradan da finale gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Yaşadığı sakatlık sürecine de değinen 23 yaşındaki oyuncu, "Ufak bir sakatlığım olmuştu. Bir iki hafta yürüyemedim bile ve benim için zordu ama gün gün daha iyi hissediyorum. Artık yavaş yavaş dakikalarım da artmaya başladı. Daha fazla süre alarak daha fazla takıma yardımcı olmak istiyorum." dedi.

