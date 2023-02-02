Erol Bilecik: "Düdüğünü astırmayı MHK da isteyecek"

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ali Palabıyık'ın kararları gündeme otururken Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten de paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilecik, Ali Palabıyık'a tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Utanç dolu akşamın ardından; Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum... Yarın sabah bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir! Fenerbahçe camiası büyük resmi görün ve tek vücut olalım!"