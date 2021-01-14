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Erol Bulut: Diego Perotti muhtemelen aramızdan ayrılacak. Oraya transfer yapacağız

Fenerbahçe'de Diego Perotti şoku yaşanıyor! Bu yaz Roma'dan transfer edilen ve bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Arjantinli futbolcuyla ilgili açıklamalar yaptı. Erol Bulut "Muhtemelen aramızdan ayrılacak. Yerine transfer yapacağız" ifadelerini kullandı

Erol Bulut: Diego Perotti muhtemelen aramızdan ayrılacak. Oraya transfer yapacağız

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı bulunan ve Emre Belözoğlu'nun sohbet toplantısında ameliyat olacağını duyurduğu Diego Perotti'yle ilgili açıklamalar yaptı. Bulut, Arjantinli yıldızın yerine transfer yapmak istediklerini dile getirdi. Erol Bulut'un sözleri şöyle:

"Perotti, çok önemli ve değerli bir oyuncu. Katkı sağlaması için transfer edildi. Sakatlıklar onu bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 aya kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılacak, öyle gözüküyor. Oraya bir transfer yapacağız."

Erol Bulut'un diğer açıklamalarıysa şöyle:

"İki takım da kontrollü başladı. Pozisyon vermemeye çalıştı iki takım. Süre biraz geçince oyun açıldı. İkinci yarı daha da iyi oldu. Yeterince gol pozisyonları oldu. Biz birini iyi değerlendirdik duran toptan. Defansımızı iyi yaptık. 1-2 tane daha atabilirdik, değerlendiremedik. Rakip de yakaladı. İyi oyun, güzel oyun. Tur için mutluyuz."

"Biz her hafta üzerine koymaya çalışıyoruz. Defans anlamında iyiye gidiyor. Hücum anlamında yeterince gol pozisyonuna giriyoruz. Son vuruşlar, son paslar bazen daha isabetli olmamız lazım. Her hafta üzerine koyduğumuz duruma bakınca sakat, hasta futbolcular oluyor, kart cezalıları oluyor. Hep rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz. Büyük ihtimalle sezon sonuna kadar böyle devam edecek. 3-4 günde bir devam ediyoruz. Şu an oynanan oyundan memnunum. Daha iyisi de olabilir. Bunun üzerine sürekli çalışıyoruz. Önümüzde yeterince maç var. 5 galibiyet aldık ama yeterli değil. Devamını getirmek istiyoruz."

"TAKIM YORULUYOR BU DA NORMAL"

"Fiziksel durumdan memnunum. Son maç 118 kilometre, ondan önceki maç 117.5 km koştuk. Arada 2-3 gün dinlenme vardı sadece. Fiziksel açıdan sorun yok ama takım yoruluyor. Bu çok normal."

MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI!

"1-2 transfer düşünüyoruz. Mümkünse yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik durum elverdiği sürece 1-2 transfere çalışıyoruz. Mesut Özil gelişmelerini hep birlikte izleyeceğiz"

ÖMER FARUK BEYAZ'LA SÖZLEŞME UZATILACAK MI?

"Ömer Faruk ile ilgili gereken bütün durumu sportif direktörümüz size izah etti. Benim burada şu an Ömer ile ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Kendisi yetenekli bir futbolcu. Biz elimizden geleni yaptık. Onu söyleyebilirim."

"Mert Hakan evet bir profesyonel futbolcu ve hatta Fenerbahçe gibi büyük bir takımın futbolcusu. Aytaç kafasına tekme attı. Hakem görmedi, VAR'dan da göremediler. Görülmesi gerekirdi. Bizimki de kırmızı, o da kırmızı. Orada bir reaksiyon gösterdi. Bunu kendisiyle yarın oturup konuşacağız"

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