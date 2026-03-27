Erol Köse'nin kızı: Sen hep yaşayacaksın
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin kızı Dijan Köse, babasının ölümünün ardından acısını dile getirdi
Giriş: 27.03.2026 - 10:28
Evinin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse, 24 Mart'ta son yolculuğuna uğurlandı. Köse, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ACIMI YAŞAMAK İSTİYORUM"
Yapımcının kızı Dijan Köse, cenaze sırasında, "Bir şey söylemek istemiyorum, başımız sağ olsun. Maalesef hastaydı, diyecek bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı. Babasının bir hafta önce tüm haklarını kendisine devrettiği iddiasıyla ilgili konuşan Dijan Köse, "Evet aramızda böyle bir işlem yaptık, her şeyi ben devraldım. Bu aramızda sadece iş odaklı bir durumdu. Lütfen artık acımı yaşamak istiyorum, teşekkür ederim" demişti.
Dijan Köse, babasının defnedilmesinin ardından da sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.