Demet Akalın'a yazıp bestelediği şarkılarla ünlü olan Ersay Üner, bu akşam İbo Show’a konuk oluyor. İşte Ersay Üner'in hayatına ilişkin bilgiler...



ERSAY ÜNER KİMDİR?

Ersay Üner, 7 Ekim 1978 Konya'da doğmuştur. Türk pop müzik şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve besteci. Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla 2000'lerde Türkiye'de tanınmaya başladı. Müzisyen babasının memur olarak görev yaptığı belediye düğün salonunda müzikle tanıştı. Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes hak ettiği gibi yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı"; bulunmaktadır. 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlilik kararı almışlardır. Kasım 2019'da, çift ayrılma kararı aldı.

ERSAY ÜNER ŞARKILARI

Ersay Üner'in imza attığı şarkılar arasında; "Afedersin", "Bebek", "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor", "Mucize", "Tatil", "Unuttum"; Nâlân'ın "Gücüm Yetmez", Ebru Gündeş'in "Söyleyin", "Kızıl Mavi"; Ziynet Sali'nin "Hava Hoş"; Sibel Tüzün'ün "Yaz Aşkı" şarkıları bulunmaktadır.

ERSAY ÜNER ALBÜMLERİ

Nokta (2019)

Ersay Üner Single'ları

"Yürüdüm" (2015)

"Tatlım Tatlım (Orijinal Film Müziği)" (2017)

"Tatlım Tatlım (Bayraşa Remix)" (2017)

"İki Aşık" (2017)

"Seni Soruyorlar" (2021)