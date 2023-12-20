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        Haberler Yaşam Ersel İsminin Anlamı Nedir? Ersel İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Ersel isminin anlamı nedir? Ersel ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimler çeşitli anlamlara sahiptir. Bu anlamlardan bazılarını bilebileceğiniz gibi bazılarını hiç bilmiyor olabilirsiniz. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak da işinizi kolaylaştırabilir. Ersel isminin de farklı anlamları vardır. Peki, Ersel adının anlamı nedir? Ersel ismi ne demek ve ne anlama gelir? İşte Ersel adının anlamı ile ilgili detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 21:36 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:36
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        Ersel isminin anlamı
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        İsimler, taşıdıkları anlamlarla bireylerin kişiliklerine ve kimliklerine ışık tutar. Ersel ismi de bu anlamda zengin bir içeriğe sahiptir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Ersel isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        ERSEL ADININ ANLAMI NEDİR?

        Ersel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ersel ismi de bu geniş anlam yelpazesine sahiptir. Ersel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir.

        ERSEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Ersel ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

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        • Mavi gözlü hekim.
        • Yiğit, ünlü, şanlı.
        • Yiğitlikle ilgili olan.

        ERSEL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Ersel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ersel adını koymak caizdir.

        ERSEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Ersel ismini kullanan 2.932 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Ersel ismini kullanan 501 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Ersel ismini kullanan 143 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Ersel ismini kullanan 168 kişi bulunmaktadır.

        ERSEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Ersel ismindeki insanlar her zaman iyimser ve hedeflerine bağlı, idealist yapıya sahiptirler. Çevresindekilerin çok gerildiği konularda ılımlı ve pozitif yaklaşım, hiç önemsemiyormuşçasına rahat tavırlar sergiler. Yaşantısında öncelikli amacı, dengeli olmak ve hareket özgürlüğünü kısıtlamamaktır. Kalabalık olmayı sever, çok fazla arkadaş edinir ve insanlarla tanışırken kültürlü, görgülü ve yaratıcı olması tercih sebebidir. Zevkleri ve estetik anlayışı çok güçlüdür, sanatın ve güzel olan her şeyin kıymetini bilir.

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        Olumlu yönleri

        İnsalcıl, özgürlükçü ruha sahip, üretken, sosyal, yenilikçi, mantıklı, ekip çalışmasın yatkın, geleceğe yönelik, arkadaş canlısı, sağduyulu, entelektüel, dışadönük.

        Olumsuz yönleri

        Fazla kontrolcü, fazla otoriter, çekingen, duyguları aşırı kontrol altına alan, duygusallıktan uzak, görev düşkünü.

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        ERSEL İSMİNE BENZER İSİMLER

        Ersel isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

        Ersel isminin anagramı

        Seler

        İçinde Ersel geçen isimler

        Yersel

        İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

        Ersen , Erseven , Ersev , Ersever , Ersevinç , Ersevin , Erseç

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Ersin , Ersan , Ersoy , Ersun , Ersal , Erson , Ersay

        Son dört harfi ses uyumu olan isimler

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        Gürsel , Mürsel , Görsel , Hürsel , Uğursel , Örsel , Akarsel

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Yüksel , Veysel , Göksel , Günsel , Aksel , Baransel , Evrensel

        İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

        Erel , Erenel , Erkel , Erimel , Erginel , Erkınel , Erkinel

        İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

        Erol , Erdal , Ertuğrul , Ergül , Ezel , Emsal , Erbil

        Ersel ismi ile uyumlu olan kız isimleri

        Yersel , Ersevim , Nursel , Birsel , Arsel , Görsel , Uğursel , Aysel , Cansel , Asel , Tansel , Gülsel

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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