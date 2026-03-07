Ersin Destanoğlu: VAR nasıl çağırmadı? Anlam veremiyorum

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, hakem yönetimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"VAR NASIL ÇAĞIRMADI? ANLAM VEREMİYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Ersin Destanoğlu "Maça çok iyi başlayamadık ama plan vardı, onu sahaya yansıtmaya çalıştık. Yeterince yansıtamadık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ersin Destanoğlu "Bir kırmızı kart pozisyonu var. İnanılmaz! Trabzon'da Fener'de çağırırlar, VAR nasıl çağırmadı! Anlam veremiyorum! Adamı ilk yarı atması lazım, atmıyor. Osimhen'in pozisyonu var. Anlamıyorum. İzleyip de geldim. İnanılmaz, inanılmaz, anlam veremiyorum! O dakikadan sonra 10 kişi kalmaları da bir şey ifade etmiyor. Yere yatıyorlar. Kırmızı kartlar, sarı kartla es geçiliyor. Anlam veremiyorum. Cidden anlam veremiyorum. Millete verilmiyor, bize veriliyor. Maçın önüne geçti hakem." ifadelerini kullandı.