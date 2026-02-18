Ersin'e Sergen Yalçın terapisi!
Başakşehir maçındaki kurtarışları ile beğeni toplayan Ersin Destanoğlu'na teknik direktör Sergen Yalçın'dan hafta boyunca destek geldi.
Son olarak Alanyaspor maçında tribünlerin tepkisine maruz kalan Ersin Destanoğlu, zor günler geçirse de teknik direktör Sergen Yalçın arkasında durdu.
Yalçın, Alanyaspor maçının ardından "Ersin’e her yenilen golden sonra yapılan tepkiler var. Bizim alt yapımızdan yetişmiş bir oyuncu. Ben iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama futbol böyledir, bazen sıkıntı yaşarsınız. Ersin’in şu anda güçlü kalmaya ihtiyacı var. Onun için de çok zor. Bir futbolcunun yaşayacağı en kötü şeydir bir müsabakada. Ersin bunu iyi kaldırıyor. Bu takım kaybediyorsa hepimiz kaybediyoruz, kazanırsak hepimiz kazanıyoruz. Ersin gibi bir oyuncunun ön plana çıkmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.
TERAPİ HAFTA BOYU DEVAM ETTİ
Yalçın, bu sözlerle oyuncusuna kameralar önünde sahip çıkarken Başakşehir maçına kadar olan süreçte de birebir görüşmeler yapıp protestolara kulak asmaması yönünde telkinlerde bulundu.
Hafta boyunca Devis Vásquez'in kaleyi devralacağına dair beklenti oluşsa da teknik direktör Sergen Yalçın, tercihini yine Ersin'den yana kullandı.
Ersin, Başakşehir karşısında kritik kurtarışlara imza atarken takımını ayakta tutan isim oldu.
Maç sonu galibiyet üçlüsünü çektirerek taraftarlarla barışan Ersin'in performansı teknik heyeti de memnun etti.