Ersin'e Sergen Yalçın terapisi!

Adana'da yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına motosikleti ile çarpıp, 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk'e ölümüne neden olan sürücü Erman K. (20), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kazanın ardından korktuğu için kaçtığını belirten Erman K., işlemleri için emniyete götürüldü.(DHA) Daha Az Göster