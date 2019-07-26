Ersun Yanal, sarı-lacivertli ekibin Hertha Berlin'e 2-1 yenildiği hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oynadıkları hazırlık maçlarının bir karakteri olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Bu türlü maçları oynamak hem oyuncuların performansını değerlendirmek hem de takımın oynayacağı oyunun ritmini kazandırmak bazı oyuncuları denemek, bazı pozisyonları denemek ve bazı oynayabileceğimiz oyunları test etmek ve tabi de oyuncuları geleceğe hazır hale getirecek bir organizasyonla kalitelerini arttırmak. Bugün bir takım oyuncularımızı da görme fırsatımız da oldu. En azından eksik kaldığımızda bazı mevkiler için kaydırabileceğimiz oyuncuların alternatiflerini görmüş olduk. Skordan çok oyuncuların saha içindeki tutumları beni daha çok ilgilendiriyor. Ortaya koydukları karakter, çünkü bu seviyede oynamak için ciddi bir karaktere ihtiyaç var. Sadece yetenekle olmuyor. Hem karakteri hem yeteneği birleştirip bu seviyede oynayacak bir takım oyuncusu olmanın koşullarını yerine getirmek gerekiyor. Hem bunları görme fırsatımız oluyor. Dört maçımız daha var, yaklaşık 3,5 haftalık bir süremiz daha kaldı. Onunla tamamlayıp, ligin ihtiyacı olan kadroyu oluşturmaya gayret edeceğiz."

Avusturya'daki sıcak havaya da değinen deneyimli teknik adam, "Son iki gündür epey bir problem oldu. Hatta birkaç oyuncunun ufak tefek problemleri olduğu için onları riske etmedik. Metabolizmayı oldukça etkileyecek bir hava, şu an ayakta zor duruyorum. Bayağı bir nem bayağı bir sıcak hepimizi yordu. Belki ülkemizde de oynayacağımız maçlarda böyle şartlarla karşılaşacağız. Soğuk, sıcak doğamızın bir gereği. Bu da bir disiplin sonuçta bu disiplini de geçmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, Tolgay Arslan'ın karşılaşmanın başında yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak ise, "Bugün Tolgay'ın ufak bir problemi oldu, onun dışında dört maç ve ayın 27'sinden bu tarafa en ufak bir problem yaşamadan geldik. Umarım lige kadar aynı şekilde devam eder." şeklinde konuştu.

Yanal, Münih'te katılacakları Audi Kupası'yla ilgili gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Audi Kupası, bizim için prestij, sonuçta Avrupa'nın en önemli takımlarıyla aynı müsabakanın içinde olmak, böyle bir organizasyona katılmak önemli. Tabii oradaki mücadele ve oyun daha farklı olacaktır. Her rakibe göre, özellikle o seviyelerde oynamak hem bize daha büyük olgunluklar kazandıracak hem de takımdaki bazı oyuncuların performanslarını görmüş olacağız. Bu hafta sonu Dirar ve Isla da katılıyor. Yarından sonra bizimle antrenmana başlayacaklar, verdiğimiz program doğrultusunda zaten antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Son oynadıkları maçtan sonra üç hafta geçti. Bu süreç içerisinde de hazırlıklarını yaptılar, küçük küçük onları da kullanırız. Türkiye'de de yapacağımız maçlarla beraber kullanıp lige başlayacağız."

"Kadro yapılanmasına gelince, Fenerbahçe oynadığı her oyunu kazanmak için oynar. Fenerbahçe'nin hedefi belli, bu hedef doğrultusunda ihtiyaçları ortaya koymaya çalışıyoruz." sözlerini kullanan Yanal, "Bundan yaklaşık 1 ay önce başlatılan aslında transfer çalışmaları çok daha önce başladı ama Avrupa'da da çok kolay gitmiyor. Ama bizim bir an önce bunu halledip bir takım yapmak konusundaki süreci kullanmak istiyoruz. 3,5 hafta az bir süre değil, umarım en kısa süre içerisinde sonucunu alıp, takımla birlikte lige iyi bir adım atarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersun Yanal, "Jailson'u stoperde kullanmanızı neye bağlayabiliriz?" sorusuna, "Arayışa. Bilmiyorum henüz daha işin başındayız. İki maçla karar vermek çok zor ama fena da oynamadı. Bence kötü bir performans çıkarmadı ama bu maçlar kaygı duygusundan uzak maçlar lig maçları resmi maçlar kaygısı yüksek maçlar. O düzeyde nasıl olacak, açıkçası onu ben de merak ediyorum. Ama kendi içimizden yaptığımız en iyi iş bu." yanıtını verdi.