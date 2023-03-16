Ersun Yanal: "Hedefimiz her zaman daha iyisi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Alanyaspor
ABONE OL

Ersun Yanal: "Hedefimiz her zaman daha iyisi"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz ve Corendon Alanyaspor’u birlikte en prestijli noktaya taşıyacağız" dedi.

Ersun Yanal:
İHA

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Pazar günü Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde bugün tesislerde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan takım, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe karşılaşmasıyla birlikte çok zorlu 4 maçlık seriye gireceklerini vurguladı. Sırasıyla Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını belirten Yanal, “Giresunspor ile deplasmanda, Antalyaspor ile Antalya’da, diğer iki rakibimizle Alanya’da oynayacağız. Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek" şeklinde konuştu.

''HEDEFİMİZ DAHA İYİSİ''

Corendon Alanyaspor’un bu 4 haftada 40 puan barajına gelerek, kalan 7 maçta ise üst sıralara doğru ivmeleneceğini dile getiren Yanal, “Sistemli, genç yaş ortalamasına sahip, kısa, orta ve uzun vadeli planları hazır bir ekibiz. Her sezon iyi sonuçlar alıp, iyi oyuncular yetiştirdi ancak bunu devam ettirmek yetmez. Her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz ve Corendon Alanyaspor’u birlikte en prestijli noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

''BİR MAÇI KAZANMAK YETMEZ''

Futbolu ‘90 dakikalık bir oyun’ olarak görmediklerinin altını çizen Yanal, "90 dakikalık bir maçı kazanmak yetmez. Son düdük çaldıktan sonra hangi genç ne kadar oynadı, görevimizi ne kadar yerine getirdik, nerede hata yaptık ve bizi ileriye taşıyacak sistem adına hangi adımları attık sorularına bir yanıtımız olmalı. Oynadığımız her maç, bizi bir üst seviyeye taşımalı, insanlara dokunmalı, Türk futbolunun yeniden yapılanması adına öncü olmalıyız. Ancak o zaman gerçekten kazanırız” ifadelerini kullandı.

''SABIRLI VE SİSTEMLİ OLMALIYIZ''

Ersun Yanal, yönetim kurulu, idari-teknik kadro, taraftar ve futbolcu dörtgeninin aynı hedefe odaklanmasının önemine de vurgu yaparak, "Alanya’dan Türk futbolu için bir dip dalgası oluşturmalıyız. Futbol adına doğruları yapmalı, sabırlı ve sistemli olmalıyız. Bir günde değişim değil, kalıcı değişimler beklemeliyiz. Her pazartesi, hafta sonundaki maçı düşünerek önümüzü göremeyiz. Çıkıp tabi ki kazanacağız ancak doğru yolda yürümek inanın kazanmaktan daha önemli” yorumu yaptı.


Corendon Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Daniel Candeias, taraftarlardan Fenerbahçe maçında tribünleri doldurup kendilerine destek olmalarını istedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, 19 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Akdeniz ekibinde Candeias, mücadeleye ilişkin kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

''TARAFTARLARIMIZIN HEPSİNİN DESTEK VERMESİNİ İSTİYORUZ''

Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten 35 yaşındaki futbolcu, "Bizim için zor olacak bir maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Maça iyi konsantre olup Ankara’da kaybettiğimiz 3 puanı geri almaya çalışacağız. Taraftarlarımızın maça gelip bizi desteklemesini istiyorum. Stadyumu doldurup bizim kazanmamıza yardımcı olsunlar. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük maçlarda stadyum doluyor ama taraftarlarımızın hepsinin destek vermesini istiyoruz. Taraftarlarımız tamamen bize odaklansın, bizler de bu maçı bir şekilde kazanmanın yollarına bakalım" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Barcelona, Arda Güler transferi için geliyor! Sevilla maçında tribündeler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Dünya devleri Arda için Kadıköy'e gelecek!
Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi, FB maçı hangi kanalda yayınlanacak?
FUTBOL Yaptık yine yaparız! İşte Jesus'un 11'i
Galatasaraylı Lucas Torreira, İtalya'ya mı gidiyor? Milan transfer edecek iddiası... - Son dakika Galatasaray haberleri
FUTBOL İtalyan devi Torreira'nın peşinde!
Alman holiganlar Napoli'yi savaş alanına çevirdi!
FUTBOL Holiganlar kenti savaş alanına çevirdi!
Başakşehir'in savunması çöktü! 6 maçta 3 golden, 3 dakikada 3 gole...
FUTBOL Başakşehir savunamadı!
Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!
FUTBOL Emmanuel Adebayor'un lüks hayatı!
Vincenzo Montella: "Hedefimiz Avrupa’ya gitmek"
FUTBOL Montella: Hedefimiz Avrupaya gitmek
UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, İSİYAD Yüksek İ̇şti̇şare Kurulu üyeli̇ği̇ne seçildi
FUTBOL UYAFA Başkanı Şimşek, İSİYAD Yüksek İsti̇şare Kurulu ...
Trabzonspor'un borcu açıklandı!
FUTBOL Trabzonspor'un borcu açıklandı!
Gianni Infantino FIFA başkanlığına yeniden seçildi
FUTBOL Infantino 4 yıl daha FIFA Başkanı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.