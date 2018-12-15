Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, görevine başladı... BB Erzurumspor maçında takımın başında olacak olan Yanal, bu maça takımı hazırlamaya başlarken, Samandıra'yı bir an önce toparlamayı hedefliyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'ye geliş sürecinde hakkında birçok iddia çıkan Ersun Yanal'ın, Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli ile çalışmak istemediği yönünde de söylentiler çıkmıştı. Fakat yapılan görüşmelerde Ersun Yanal'ın bu söylentilerin tam aksine bir düşünce olduğu ortaya çıktı. Yanal'ın, Fransız futbol adamı Comolli ile çalışmaya pozitif baktığı ve herhangi bir sorun yaşamayacağını ifade ettiği kaydedildi.

Comolli ile uyum içinde çalışacağını düşünen Ersun Yanal, takımın durumuyla ilgili şimdiden fikir alışverişi yapmaya başladı. Takımda eksik gördüğü şeyleri kısa sürede Comolli'ye rapor edecek olan Yanal, taleplerini de ortaya koyacak.

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