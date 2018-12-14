Spor Toto Süper Lig'te kötü günler geçiren Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirildiği açıklandı. Yapılan bu açıklamanın ardından sosyal medya Ersun Yanal tweetleri ile sallandı...
- Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki ilk antrenmanı
- Hocam hoşgeldiniz. Sefalar getirdiniz.
- Yine savaşacağız...
- Yenilenler değil vazgeçenler kaybeder
- Birileri demiş öldü; Şimdi yazsınlar kral geri döndü!!!
- Haydi Hep Birlikte Yanal’ım
- Ağlamak serbest mi?
- Zor günler geçiren Fenerbahçe’de kadro tamamlandı: Ali Koç, Obradovic, Ersun Yanal
- Kalbimden vurdun adminnnn
- Biz çok büyük bir camiayız 4. Yıldızı birlikte takacağız
- Her kışın sonu bahardır
- Duygulandım Vallahi Billahi
- Elbet birgün kavuşacağız bu böyle yarım kalmayacak demiştik !
- Geliyoruz
- Mutluluğun tanımı...
- Şimdi biz antrenmanlardan fotoğraf geldiğinde o fotoğrafların içinde Ersun Yanal'ı da mı göreceğiz?
- Gidin deyin onlara Ersun Yanal emaneti olan Fenerbahçe’yi geri almaya geldi
- Korkak, saldıramayan, vasat, yeteneksiz, takım olamayan ve bunların tabloda yansıması olarak 17. olan bir takıma kalkıp geldin, pesindeyiz. kışın sonu bahardır
- Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin bu sezon futbolda verdiği en; belki de tek doğru karar..
- Koca bir enkaz bıraktılar sana. Allah yardımcın olsun hocam. Daima yanındayız. Hoş geldin yuvana.
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