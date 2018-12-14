Öne Çıkanlar

Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!

14.12.2018 - 12:04 | Güncelleme:

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine Ersun Yanal’ı getirdiğinin açıklamasının ardından sosyal medyada adeta Ersun Yanal depremi yaşandı…

  • 1 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    1 | 21

    Spor Toto Süper Lig'te kötü günler geçiren Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ın getirildiği açıklandı. Yapılan bu açıklamanın ardından sosyal medya Ersun Yanal tweetleri ile sallandı...

  • 2 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    2 | 21

    - Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki ilk antrenmanı

  • 3 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    3 | 21

    - Hocam hoşgeldiniz. Sefalar getirdiniz.

  • 4 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    4 | 21

    - Yine savaşacağız...

  • 5 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    5 | 21

    - Yenilenler değil vazgeçenler kaybeder

  • 6 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    6 | 21

    - Birileri demiş öldü; Şimdi yazsınlar kral geri döndü!!!

  • 7 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    7 | 21

    - Haydi Hep Birlikte Yanal’ım 

  • 8 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    8 | 21

    - Ağlamak serbest mi?

  • 9 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    9 | 21

    - Zor günler geçiren Fenerbahçe’de kadro tamamlandı: Ali Koç, Obradovic, Ersun Yanal

  • 10 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    10 | 21

    - Kalbimden vurdun adminnnn

     

  • 11 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    11 | 21

    - Biz çok büyük bir camiayız 4. Yıldızı birlikte takacağız 

  • 12 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    12 | 21

    - Her kışın sonu bahardır 

  • 13 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    13 | 21

    - Duygulandım Vallahi Billahi

  • 14 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    14 | 21

    - Elbet birgün kavuşacağız bu böyle yarım kalmayacak demiştik ! 

     

  • 15 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    15 | 21

    - Geliyoruz

  • 16 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    16 | 21

    - Mutluluğun tanımı... 

  • 17 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    17 | 21

    - Şimdi biz antrenmanlardan fotoğraf geldiğinde o fotoğrafların içinde Ersun Yanal'ı da mı göreceğiz?

  • 18 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    18 | 21

    - Gidin deyin onlara Ersun Yanal emaneti olan Fenerbahçe’yi geri almaya geldi

     

  • 19 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    19 | 21

    - Korkak, saldıramayan, vasat, yeteneksiz, takım olamayan ve bunların tabloda yansıması olarak 17. olan bir takıma kalkıp geldin, pesindeyiz. kışın sonu bahardır

  • 20 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    20 | 21

    - Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin bu sezon futbolda verdiği en; belki de tek doğru karar..

  • 21 Fenerbahçe Ersun Yanal’ı açıkladı sosyal medya yıkıldı!
    21 | 21

    - Koca bir enkaz bıraktılar sana. Allah yardımcın olsun hocam. Daima yanındayız. Hoş geldin yuvana.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0