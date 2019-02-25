Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 23. haftada deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak.

Teknik direktör Ersun Yanal ise, 12 yıllık Beşiktaş galibiyeti hasretine nokta koymaya çalışacak. Bu dev maçta Ersun Yanal'ın dışında gözler devre arasında Beşiktaş'tan ayrılan ve Fenerbahçe'ye imza atan Tolgay Arslan'da da olacak. Sarı-lacivertli formayla yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken Tolgay, Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından olacak.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Ersun Yanal, eski takımına karşı deplasmanda oynanacak maç öncesinde tecrübeli oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yanal, Tolgay’a çok güvendiğini ifade ederek, “Zenit maçında olduğu gibi takımı yönlendirmeni ve tempoyu belirlemeni istiyorum. Ben kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu maçta da tamamen futbola odaklanarak takımı taşımanı istiyorum” ifadelerini kullandı.