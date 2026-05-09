Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ertan Torunoğulları: Sakın ha sezonu sona erdi!

        Ertan Torunoğulları: Sakın ha sezonu sona erdi!

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sakın ha sezonu sona erdi!"

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yönetici Ertan Torunoğulları, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Sezon başından beri tüm mücadeleyi verdiklerini ifade eden Torunoğulları, "Sakın ha sezonu sona erdi. Futbolseverlere sakın ha sezonu hayırlı olsun. Federasyona yazı yazdık. VAR odasında kulüplerden birer temsilci olsun dedik. Orada gelen telefonlara ve gelen-gidenleri görsünler diye. Bu isteğimiz federasyon tarafından kabul edilmesine rağmen, hiçbir kulüp buna cevap verip bizimle aynı fikirde olduğunu açıklamadı." diye konuştu.

        Torunoğulları, Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından bazı eski hakemlerle iletişime geçtiklerini, Galatasaray'ın attığı ilk golün ofsayt olduğunu, penaltının ise penaltı olmadığını savunarak, kendileri ve kendilerinden sonraki yöneticilerle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Portekiz Aşkı, Metot sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında maceradan drama, fantastikten gizeme uzanan yapımlar öne çıkıyor.Mortal Kombat II, Johnny Cage'in de aralarına katılmasıyla bu kez Dünya Âlemi'nin, Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu ediniyor.Quentin Tarantino imzalı Kill ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        Galatasaray'dan tarihi dominasyon!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        CANLI | Şampiyonluk özel yayını HT SPOR'da!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        Bu gurur Dursun Özbek'in!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        G.Saraylı oyuncuların şampiyonluk coşkusu!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"