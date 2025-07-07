Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Ertuğrul Doğan'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Boga için 15 milyon euro istediler! - Futbol Haberleri

        Ertuğrul Doğan'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Boga için 15 milyon euro istediler!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo-mavililerin transfer gündemine dair HT Spor' özel açıklamalar bulundu. Başkan Doğan, Uğurcan Çakır konusuna da değindi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 09:26 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ertuğrul Doğan'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. HT Spor'daki Gece Yarısı programına konuk olan Doğan, Seçil Menteş'in sorularını yanıtladı.

        İşte Doğan'ın sözleri:

        "Transfer döneminin sıkıntılı süreçleri var ama inşallah önümüzdeki hafta içerisinde daha önce anlaştığımız, konuştuğumuz oyuncularla beraber açıklamalar yapacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek, camiamızı da konsantre edecek transferleri gerçekleştirmiş olacağız"

        "ANLAŞTIĞIMIZ 2 OYUNCU VAR"

        "Bizim şu anda anlaştığımız 2 oyuncu var ama tabii bu transfer işi biraz farklı bir durum. İçeriden gidecek olanlar, satılacak olanlar var dolayısıyla biz de her türlü dengeyi gözeterek bazı açıklamaları yapmıyoruz. İnşallah önümüzde hafta içerisinde bazı şeyler netleşecek ve transferleri tek tek açıklamaya başlayacağız. Bu transferleri şimdi de söyleyebiliriz ama camiamızın tamamının içinde bulunduğumuz durum itibarıyla tüm dengelerini korumak durumundayız burda da en büyük maddi konular ortaya çıkıyor. Satılması gündemde olan, yurt dışından teklif alan oyuncularımız var."

        "UĞURCAN'A RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

        "Daha önce de belirttim yurt dışından ya da yurt içinden Uğurcan ile ilgili gelen bir resmi teklif yok. Yurt dışından konuşulan kulüpler var bunlarla alakalı resmi olmasa bile bizim dikkate almayacağımız teklifler var bunları biz değerlendirmiyoruz. Uğurcan da değerlendirmiyor. Şimdiye kadar bir Türk kulübünden Uğurcan'la ilgili teklif gelmedi."

        "BOGA İÇİN 15 MİLYON EURO İSTEDİLER"

        Nice forması giyen Jeremie Boga'nın gündemlerinde olduğunu aktaran Ertuğrul Doğan, "Boga gündemimizde olan bir oyuncu, hocamızın istediği bir oyuncu. 15 milyon euro bonservis istediler, Trabzonspor'un böyle bir rakamı vermesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Metan gazı zehirlenmesinde 8 şehit!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Kusma ve ishalle ilerliyor! Çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarına dikkat!
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Seine Nehri'nde 102 yıl sonra yüzme dönemi
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Rodrigo Becao'ya 5 talip!
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Gençlerin dilinden anlamayanlara 20 Z kuşağı jargonu
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Kalça kemiği ameliyatından 4 saat sonra hayatını kaybetti
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        Antalya'da aslan paniği! 1 kişiyi ağır yaraladı!
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        İmdat çağrısı işe yaramadı
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında son durum