Ertuğrul Doğan'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Boga için 15 milyon euro istediler!

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. HT Spor'daki Gece Yarısı programına konuk olan Doğan, Seçil Menteş'in sorularını yanıtladı.

🔹 "Uğurcan'a resmi teklif gelmedi."

🔹 "Anlaştığımız iki oyuncu var."

🔹 "Boga için 15 milyon € bonservis istediler."



🔴🔵 Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 💬 pic.twitter.com/8GgAHVdfvL — HT Spor (@HTSpor) July 6, 2025

İşte Doğan'ın sözleri:

"Transfer döneminin sıkıntılı süreçleri var ama inşallah önümüzdeki hafta içerisinde daha önce anlaştığımız, konuştuğumuz oyuncularla beraber açıklamalar yapacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek, camiamızı da konsantre edecek transferleri gerçekleştirmiş olacağız"

"ANLAŞTIĞIMIZ 2 OYUNCU VAR"

"Bizim şu anda anlaştığımız 2 oyuncu var ama tabii bu transfer işi biraz farklı bir durum. İçeriden gidecek olanlar, satılacak olanlar var dolayısıyla biz de her türlü dengeyi gözeterek bazı açıklamaları yapmıyoruz. İnşallah önümüzde hafta içerisinde bazı şeyler netleşecek ve transferleri tek tek açıklamaya başlayacağız. Bu transferleri şimdi de söyleyebiliriz ama camiamızın tamamının içinde bulunduğumuz durum itibarıyla tüm dengelerini korumak durumundayız burda da en büyük maddi konular ortaya çıkıyor. Satılması gündemde olan, yurt dışından teklif alan oyuncularımız var."