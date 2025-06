Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması: Onuachu, İrfan Can Kahveci, Uğurcan Çakır, Romulo! - Futbol Haberleri

Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması: Onuachu, İrfan Can Kahveci, Uğurcan Çakır, Romulo! Trabzonspor, ONVO ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bordo-mavili kulüp, yapılan anlaşmanın detaylarını düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında açıklamalarda bulunan başkan, "Şu an itibariyle Trabzonspor'a bir teklif gelmedi" dedi. Doğan ayrıca Romulo , İrfan Can Kahveci ve Onuachu iddialarına da yanıt verdi

Giriş: 17.06.2025 - 16:05

