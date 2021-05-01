Ertuğrul Sağlam'dan sert sözler: "Türk hakemliği adına skandal..."

TFF 1. Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Ankaraspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Rakipleri Adana Demirspor'un Balıkesirspor ile karşılaştığı maçta yaşanan bir pozisyonla ilgili çok sert açıklamalarda bulunan Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

"Rakiplerimizin maçlarını yakından takip ediyoruz. Adana Demirspor'un maçını izledik, gollerine baktık. Türk futbolu, Türk hakemliği adına bir skandal meydana çıkmış. Aklım almıyor. Bayağı konuşulacak bir iş. İnsan üzülüyor." dedi.

Şampiyonluk inançlarını koruduklarını söyleyen Sağlam, "Haftaya finaller var. 3 takım da deplasmanda. Mücadelemizi vereceğiz ve son haftada da olsa, Bursaspor'da Fenerbahçe'nin son hafta berabere kalmasıyla elde ettiğimiz şampiyonluğa benzer bir şampiyonluğu Samsunspor'da alacağız, inanıyorum." şeklinde konuştu.