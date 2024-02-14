'FIRAT NEHRİ'NE SİYANÜR KARIŞTI' İDDİASINA YANIT

AA ve DHA'da yer alan habere göre yaşanan toprak kaymasının ardından altın madeninden çıkarılan ve ayrıştırılan topraktaki siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir.

Ayrıca toprak kaymasının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve İl Müdürlüğü Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilerek toprak kayması sırasında kayan toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapattırılmıştır. Nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışması söz konusu değildir. Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine ver verildi.