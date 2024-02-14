Erzincan İliç'teki altın madeni toprak kayması olayında son durum: 9 kişi göçük altında
Erzincan İliç'te altın madeni sahasında toprak kayması yaşandı. Çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzincan'daki toprak kaymasında son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya, 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve toplamda 827 personelle arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. İşte, Erzincan altın madeni toprak kaymasında son dakika yaşananlar...
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010'nın Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat'ta kaydı. Altın madeninde 9 işçi göçük altında kaldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da çalışmaları yerinde takip ediyor. İşte, Erzincan'daki toprak kaymasında son durum...
ERZİNCAN İLİÇ'TEKİ TOPRAK KAYMASI OLAYINDA SON DURUM
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde 13 Şubat'ta saat 14.28'de toprak kayması yaşandı. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
ERZİNCAN'DAKİ ALTIN MADENİ GÖÇÜĞÜNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; ilk belirlemelere göre 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve işçileri arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini ifade etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU'DAN BİLGİ ALDI
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi" denildi.
4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması, hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: 827 PERSONEL GÖREVLİ, 10 MİLYON METREKÜP KAYDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının ardından bölgede toplam 827 personelin görev yaptığını söyledi.
Bölgede görev yapan personel sayısı hakkında da bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla bölgede AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 drone, 2 kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer aracı yani KBRN dediğimiz araçlar. 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor."
"KAYAN KÜTLENİN HACMİ 10 MİLYON METREKÜP"
Cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanından yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." dedi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması ile ilgili bilgi verdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi." ifadelerini kullandı.
'FIRAT NEHRİ'NE SİYANÜR KARIŞTI' İDDİASINA YANIT
AA ve DHA'da yer alan habere göre yaşanan toprak kaymasının ardından altın madeninden çıkarılan ve ayrıştırılan topraktaki siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir.
Ayrıca toprak kaymasının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve İl Müdürlüğü Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilerek toprak kayması sırasında kayan toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapattırılmıştır. Nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışması söz konusu değildir. Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine ver verildi.
VALİ AYDOĞDU: SİYANÜR SIZMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da, siyanür iddialarına ilişkin olarak ilk açıklamada bulunmuş ve "Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar" dedi.