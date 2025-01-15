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        Haberler Gündem Erzincan'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü - Güncel haberler

        Erzincan'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

        Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 04:43 Güncelleme: 15.01.2025 - 04:43
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        Kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü
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        R.K. idaresindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kavakyolu mevkisinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı.

        Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan R.K, kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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